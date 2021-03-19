Тирана, , 07:17 — REGNUM Посольство Китая в Тиране 18 марта прокомментировало выпуск албанского новостного телеканала Top Channel о ведении переговоров о закупке китайской вакцины от коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в посольстве призвали албанское правительство напрямую связаться с китайскими компаниями, производящими вакцину от коронавируса, и выразили готовность оказать необходимую помощь.

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Заявление стало ответом на вопрос журналистки Top Channel Эльды Менги китайскому послу о возможности сотрудничества между Китаем и Албанией по вопросу о вакцинах. Представители Китая подчеркнули, что Албания и Китай имеют долгую историю сотрудничества, а также отметили, что уже две страны региона — Сербия и Северная Македония — заключили соглашения о закупке китайских вакцин от коронавируса.

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