Москва, 19 марта, 2021, 03:13 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск Минобороны России к АО «Центральное конструкторское бюро «Лазурит», которое базируется в Нижегородской области и занимается разработкой подводных лодок боевого и специального назначения. Сумма требования из-за неверного расчёта неустойки судом была снижена с 52 млн рублей до 11,6 млн рублей. Вердикт судьи ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Лазебный Иван ИА Красная Весна Министерство обороны РФ

Судья в своём решении отметил, что истцом неверно произведён «расчет неустойки, а также неверно применена ставка рефинансирования Банка России». В итоге с бюро взыскали неустойку по первому этапу госконтракта от 2017 года — 5 895 323,04 рубля и по второму этапу — 5 899 651,85 рубля. Также «Лазуриту» предстоит выплатить в бюджет страны госпошлину в размере 81 975 рублей.

Напомним, в основе дела лежал контракт стоимостью 652,616 млн рублей, по которому исполнитель должен был выполнить модернизацию комплектующего оборудования аппарата проекта 18 270 «АС-36».