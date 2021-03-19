Куньмин, Китай, , 03:12 — REGNUM Полиция китайской провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала шестерых подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и изъяла более 58 кг метамфетамина, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

Получив в феврале текущего года информацию о том, что банда наркоторговцев планирует ввоз запрещенных веществ в Китай, полиция уезда Симэн близ города Пуэр направила оперативную группу для расследования этого дела.

3 марта полиция задержала четырех подозреваемых в округе Ланьцан и изъяла 58,17 кг предположительно метамфетамина, спрятанного в грузовике. После этого оперативная группа захватила еще двух подозреваемых. Ведется дальнейшее расследование.

Юньнань является главным фронтом в борьбе Китая с наркопреступностью, поскольку она граничит с «Золотым треугольником», известным своим безудержным производством и оборотом наркотиков. В «треугольник» входят Лаос, Мьянма и Таиланд.