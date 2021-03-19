Пекин, , 03:10 — REGNUM Китайские власти подчеркнули необходимость усиления оценки безопасности программного обеспечения голосовых социальных сетей и приложений, использующих технологию «дипфейк», сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

Регуляторы киберпространства и полицейские департаменты Китая вызвали 11 предприятий для переговоров по поводу голосового социального программного обеспечения и приложений, связанных с технологией «дипфейка», которые еще не выполнили процедуры оценки безопасности, говорится в заявлении Киберпространственной администрации Китая.

Компании, включая производителя смартфонов Xiaomi и платформу коротких видео Kuaishou, были призваны провести оценку безопасности и принять эффективные меры для закрытия лазеек безопасности, говорится в заявлении.

Киберпространственные регуляторы и правоохранительные ведомства страны усилят проверки, чтобы гарантировать, что интернет-предприятия соблюдают законы и правила и поддерживают порядок в киберпространстве.\

Напомним, что технология «дипфейк» — это создание лицевой (для видеозаписи) и голосовой (для аудиозаписи) маски с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. На определенном этапе обучения полученные аудио и видео-маски становится трудно отличить от лиц или голосов людей, с которых они скопированы.