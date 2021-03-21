Приштина, , 23:02 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 21 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 4838 образцов в крае выявили 793 носителя коронавируса. Ещё 352 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 82 185 случаев заражения коронавирусом. 68 083 пациента уже здоровы. 1760 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 12 342 человека. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

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