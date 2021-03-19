Наньнин, Китай, , 03:04 — REGNUM В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая проводится операция по спасению находящегося под угрозой исчезновения китайского белого дельфина, попавшего в ловушку в реке Сицзян, верховье реки Чжуцзян, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

По данным местных властей, дельфин забрел во внутреннюю реку в городе Учжоу на прошлой неделе. Спасатели сообщили о признаках кожной инфекции у животного.

Работающий с Академией наук Гуанси эксперт Чэнь Мо сказал, что они попытались поймать дельфина 16 марта с помощью рыболовной сети после закрытия туннельных ворот проекта контроля воды выше по течению, чтобы стабилизировать поток воды.

«Но дельфин вырвался из сети и уплыл», — сказал Чэнь, заметив, что его физическое состояние животного ухудшается.

С тех пор спасательная команда скорректировала план спасения. К настоящему времени к спасательным работам присоединились в общей сложности 11 судов и более 60 спасателей, сообщил сотрудник сельскохозяйственного управления Учжоу Чэнь Юнцзя.

Китайский белый речной дельфин находится под высшей степень государственной защиты в Китае. Он был включен в Красный книгу Международного союза охраны природы (МСОП) в 2008 году как вымирающий вид.