Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Компании, которые участвуют в проекте строительстве газопровода «Северный поток — 2», должны прекратить эту деятельность, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 18 марта говорится в заявлении на сайте госдепартамента.

Он предупредил, что в противном случае таким организациям угрожают санкции со стороны Вашингтона. Глава ведомства отметил, что американские власти наблюдают за достройкой газопровода и изучают сведения об участниках работ.

Блинкен назвал Nord Stream 2 «геополитическим проектом России, направленным на разобщение Европы и ослабление ее энергобезопасности».

Как сообщило ИА REGNUM, 10 марта Энтони Блинкен заявил, что «Северный поток — 2» в первую очередь «угрожает интересам Украины и Польши». Он отметил, что американские власти выступают против газопровода, поскольку он якобы «противоречит принципам энергетической безопасности» партнеров США из ЕС.

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