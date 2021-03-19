Приштина, , 07:30 — REGNUM Посол Великобритании в Приштине Николас Абботт 17 марта провел встречу с избранным 14 марта главой Демократической лиги Косово (ЛДК) Люмиром Абдиджику.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Абдиджику сообщил послу о планах на период пребывания во главе ЛДК в оппозиции к будущему правительству.

Посол поздравил Абдиджику с заступлением на пост и выразил удовлетворение его намерений играть конструктивную роль в качестве оппозиционного лидера.

Напомним, представитель ЛДК Авдулла Хоти до сих пор возглавляет правительство края, однако на выборах его партия заняла третье место, получив менее 13% голосов. Председатель ЛДК Иса Мустафа подал в отставку, однако 14 марта получил титул почетного председателя. После созыва парламента пост премьер-министра Косово намерен занять лидер получившего на выборах 50,28% голосов «Движения за самоопределение» Альбин Курти.

В пятницу, 20 марта, Абдиджику проведет встречу с главой одержавшей победу на выборах в Косово партией «Движение за самоопределение» Альбином Курти и и.о. президента Косово Вьосой Османи с целью обсудить формирование властных институтов Косово. Если Курти уже получил заверения в получении необходимого для формирования правительства 61 голоса в парламенте, то Османи понадобится поддержка Демократической лиги Косово, чтобы получить 80 из 120 голосов в парламенте для вступления на пост президента Косово.

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