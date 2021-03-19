Хониара, , 02:46 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 у берегов Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 215 километрах к юго-западу от города Гизо. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Индонезии. Его очаг располагался в 88 километрах от побережья провинции Западное Папуа на глубине 10 километров. Пострадавших не было.