Анкара, , 02:45 — REGNUM Ракетной атаке со стороны Сирии якобы подвергся пустынный район в турецкой провинции Килис. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Турции, размещенном 18 марта на странице ведомства в Twitter.

По информации минобороны, в результате обстрела никто не пострадал и он не нанес материального ущерба. В ведомстве потребовали прекратить атаку и уведомили об этом российскую сторону.

Отмечается, что по нескольким точкам, откуда велся обстрел, был открыт ответный огонь.

Как сообщило ИА REGNUM, 15 марта заместитель начальника российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что Россия с тревогой наблюдает за переброской дополнительной боевой техники Турции в сирийскую провинцию Ракка и ведущимися там фортификационными работами.

В этот же день минобороны Турции обвинило армию Сирии в атаках на нефтяные объекты городах Джараблус и Эль-Ба на севере провинции Алеппо.

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