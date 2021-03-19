Мехико, , 02:46 — REGNUM США передадут Мексике крупную партию — около 2,5 млн доз — вакцины от COVID-19 британско-шведской фармкомании AstraZeneca, направляемую в первую очередь для иммунизации пожилых людей. Об этом министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард 18 марта сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Соглашение с США даёт AstraZeneca приоритет в обеспечении второй дозы для 870 тыс. пожилых людей, которые были привиты в феврале. Это около 2,5 млн доз. Это было бы лучшим началом широкого сотрудничества по вакцинам», — написал Эбрард.

Всего в Мексике с конца декабря было использовано более 4,73 млн доз вакцин от различных производителей для защиты медиков и представителей старшей возрастной группы. 10 марта в Мексику поступила вторая партия российского препарата «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, несколько партий вакцины AstraZeneca, которые хранятся в США и пока не используются, запросили мексиканские власти.

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