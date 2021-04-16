Скопье, , 06:38 — REGNUM Лидер самой крупной оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски 15 апреля заявил, что он лично провел беседу с премьер-министром Словении Янезом Яншой и выслушал заверение в том, что тот не предъявлял членам Совета Безопасности ООН неофициального предложения о разделе Боснии и Герцеговины и создании «Великой Сербии» и «Великой Албании» на заседании СБ ООН, посвященном Косово, 13 апреля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, при этом политик выразил убежденность в том, что словенский депутат Европарламента Таня Файон и премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, публично выступившие против подобных планов, намерены заработать этим политические очки.

В Северной Македонии планы по созданию «Великой Албании» воспринимают как угрозу, поскольку почти треть населения составляют албанцы.

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Ранее против передела границ на Балканах выступила докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон.

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