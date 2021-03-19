Лхаса, Китай, , 02:35 — REGNUM Ежегодный фестиваль цветения персика, как ожидается, уже 27 марта начнется в городе Ньингчи Тибетского автономного района на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

В этом году на фестивале будут представлены дикие персиковые рощи, пройдут представления и состоится фейерверк, заявил заместитель главы бюро развития туризма Ньинчи Юй Сяоцзюань, во время совещания по продвижению фестиваля.

Эти мероприятия помогут превратить Ньингчи в международное экологическое туристическое направление и улучшить экономические, культурные и социальные преимущества туристической индустрии города, сказал Юй.

«Туризм стал отличительной отраслью с лучшим качеством, экономическими выгодами и потенциалом развития в Ньингчи» — добавила она.

Прошлогодний фестиваль стартовал 2 апреля. Пострадавший от эпидемии город увидел, что число туристов, принятых в первой половине 2020 года, сократилось примерно на 70%. В этом году ожидается рост туристов и доходов туризма по сравнению с 2020 годом.