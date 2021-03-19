Мехико, , 02:30 — REGNUM Мексика продлила ограничения на пересечение границы из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба мексиканского МИД.

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По ее данным, ограничения продлеваются до 21 апреля. Таким образом, Мексика ограничивает перемещения людей через границу с США, Гватемалой и Белизом. Поездки будут разрешены лишь в случае крайней необходимости. При этом ограничения не затрагивают торговлю.

«Также правительство Мексики введет новые санитарные меры на севере и юге страны», — отметили в ведомстве.

По последним данным, в Мексике с начала пандемии выявили более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались более 195 тыс. человек.