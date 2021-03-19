Скопье, , 05:38 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 17 марта заявил, что массовая вакцинация населения страны начнется в апреле.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, надежды на начало массовой вакцинации связаны с прибытием 100 тыс. доз вакцины, которые будут переданы стране посредством механизма COVAX в конце апреля или начале мая. Подчеркивается, что сроки могут быть передвинуты.

Одновременно Северная Македония продолжает переговоры с Россией и Китаем, однако точное время прибытия 400 тыс. заказанных вакцин пока не установлено. По данным на 17 марта вакцинацию от коронавируса прошли 5300 македонских медицинских работников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки выявили 1216 носителей коронавируса