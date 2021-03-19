Пекин, , 02:26 — REGNUM Согласно недавно опубликованному китайскими властями документу, китайским начальным и средним школам было постановлено не разглашать результаты экзаменов и рейтинги учащихся, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

Руководство по оценке качества обязательного образования, совместно изданное Министерством образования и пятью другими государственными органами Китая, направлено на то, чтобы избавиться от навязчивой идеи оценок, показателей зачисления, академических дипломов, работ и званий в секторе образования.

Документ просит школы строго контролировать частоту экзаменов и регулировать количество домашних заданий и время, которое учащиеся могут тратить на выполнение домашних заданий, чтобы облегчить академическое давление на учеников.

Учителя должны оцениваться на основе как всестороннего развития учащихся, так и академической успеваемости, говорится в руководстве, а также добавляется, что следует отказаться от склонности стремиться исключительно к баллам и показателям зачисления.