Скопье, , 05:59 — REGNUM В самой крупной оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство) назвали введение комендантского часа неэффективной мерой по предотвращению распространения коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в партии подчеркнули, что ограничения не дадут результата без должной стратегии, протоколов и вакцины от COVID-19.

Оппозиционеры заявили, что власти прибегают к ограничениям как к панацее на фоне «неконтролируемого распространения третьей волны» эпидемии по стране.

При этом в ВМРО-ДПМНЕ подчеркнули, что проведение переписи только усугубит ситуацию в стране, и так находящейся на седьмом месте в мире по уровню смертности от COVID-19.

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