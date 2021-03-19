Пекин, , 02:22 — REGNUM Более 600 международных предприятий, как ожидается, примут участие в первой Китайской Международной выставке потребительских товаров в Хайкоу, столице южно-китайской провинции Хайнань, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

Выставка, запланированная с 7 по 10 мая, будет посвящена высококлассным потребительским товарам. По словам организаторов, в ней примут участие более 1000 международных брендов.

Мероприятие, организованное совместно Министерством торговли Китая и правительством провинции Хайнань, займет общую площадь более 80 тыс. кв. метров, из которых 60 тыс. кв. метров отведено для международных участников и 20 тыс. кв. метров — для отечественных. Ожидается, что в выставке примут участие более 600 отечественных предприятий.

В рамках международной выставки будут представлены часы, косметика, ювелирные изделия, автомобили, яхты, бытовая электроника, алкоголь, продукты питания и товары для здоровья от ведущих брендов, включая Vacheron Constantin, Piaget, L'Oreal, Lancome, Tesla, Dell и Hennessy.

Помимо церемонии открытия, организаторы также проведут форум потребительских инноваций, беспошлинного шопинга и туристической розничной торговли директор регионального бюро международного экономического развития Хайнани сообщил Хань Шэнцзянь. Он добавил, что во время выставки дебютируют новые серии продуктов.

Тем временем 18 марта был представлен талисман выставки по имени Юаньсяо, состоящий из пары хайнаньских гиббонов — редких приматов, эндемичных для Хайнани.