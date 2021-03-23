Скопье, , 18:06 — REGNUM Образовательная инспекция 22 марта начала проверку в Тетовском университете в Северной Македонии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, поводом для проверки стала публикация журналом Veritas о развернутом расследовании, в котором продемонстрирован плагиат в работах нескольких профессоров медицины этого университета. На плагиат своих коллег указал бывший декан факультета медицины.

Ожидается, что проверки будут длиться несколько дней, после чего будет составлен протокол, в котором будет записано, подтвердились ли обвинения в плагиате. Обвинения выдвинуты в адрес профессоров албанского происхождения — Неджбедина Беадини, Шечибе Беадини, Альбулены Беадини, Эмиры Беджети, Мирлинда Беджети, Дестана Халиди, Экреса Исмани и ряда других.

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