Пекин, , 02:15 — REGNUM Финансовый суд Пекина был создан с целью создания благоприятного финансового климата в рамках национальной финансовой стратегии и продвижения здорового развития экономики, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

В декабре 2020 года на заседании Центрального комитета по углублению всесторонней реформы был обсужден и утвержден план создания Пекинского финансового суда. В январе 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа Китая, принял решение о создании суда.

16 марта текущего года высший суд Китая опубликовал постановление о юрисдикции Пекинского финансового суда в вопросе допроизводства, чтобы обеспечить точное применение им закона.

По словам вице-президента Пекинского Верховного народного суда Ань Фэнде, Пекинский финансовый суд сосредоточится на трех основных задачах: обеспечение финансовых услуг для реальной экономики, предотвращение финансовых рисков и углубление финансовой реформы.