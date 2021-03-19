Пекин, , 02:12 — REGNUM Китайские власти выпустили руководство по оценке качества обязательного образования в стране в целях содействия всестороннему развитию учащихся, сообщил 18 марта представитель Министерства образования КНР, передает агентство Синьхуа.

Документ, совместно изданный Министерством образования и пятью другими партийными и государственными органами, направлен на то, чтобы «избавиться от навязчивой идеи» оценок, показателей зачисления, академических дипломов, работ и званий в сфере образования для оценки качества образования, заявил на пресс-конференции глава департамента базового образования министерства Лю Юган.

Согласно документу, оценочные усилия будут включать в себя оценку местной образовательной среды, качества образования в школах и качества развития учащихся.