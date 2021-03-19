Куньмин, Китай, , 02:09 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая схватила подозреваемого в торговле наркотиками, у которого при себе имелось 10 мешков опиума весом 28 кг, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

Подозреваемый по фамилии Дао был задержан на основании полученной полицией 8 марта информации о том, что этот человек планирует незаконный ввоз наркотиков в Китай.

Действуя на основании этой информации, полиция города Тэнчун сообрала оперативную группу для проведения следственных работ и успешно поймала Дао 10 марта.

Юньнань является главным фронтом в борьбе Китая с наркопреступностью, поскольку граничит с так называемым «Золотым треугольником», известным своим безудержным производством и оборотом наркотиков.