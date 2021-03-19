Сараево, , 02:46 — REGNUM Федеральное управление здравоохранения подтвердило 18 марта вечером, что было принято решение о продолжении вакцинации от коронавируса прививкой AstraZeneca. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

После заседания комитета по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам, которое состоялось 18 марта и на котором рассматривалась информация о зарегистрированных случаях тромбоэмболии, которые были зафиксированы в нескольких странах Европейского Союза после вакцинации вакциной AstraZeneca была подтверждена эффективность вакцины в борьбе с COVID-19 (который сам по себе приводит к проблемам свертываемости крови и может привести к летальному исходу) значительно выше, чем риск появления редких побочных эффектов,

Комитет по координации реализации плана вакцинации против COVID-19 в Федерации Боснии и Герцеговины вынес решение о продолжении вакцинации вакциной AstraZeneca.

Напомним, в Федерации Боснии и Герцеговины не сообщалось о каких-либо серьезных нежелательных реакциях после применения вакцины AstraZeneca.