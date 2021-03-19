Мехико, , 01:50 — REGNUM Крупное месторождение нефти, объем которого оценивается в 500−600 млн баррелей, обнаружили в штате Табаско на юго-востоке Мексики. Об этом заявил глава проводившей геологоразведку государственной компании Pemex Октавио Оропеса 18 марта в ходе пресс-конференции.

Объекту дали название «Дзимпона-1». Отмечается, что это уже третье по счету крупное месторождение нефти, найденное в Мексике с начала работы нынешнего правительства страны.

Как сообщило ИА REGNUM, в декабре 2017 года в районе Косамалоапан в мексиканском штате Веракрус было обнаружено месторождение, объемы запасов которого оценивается примерно в 1,5 млрд баррелей.

В декабре 2019 года в штате Табаско было найдено нефтяное месторождение с предполагаемым объемом запасов в 500 млн баррелей.

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