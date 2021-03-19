Любляна, , 09:09 — REGNUM Словения ведет заключительные переговоры с Италией, Австрией и Венгрией по соглашению, согласно которому полицейские из этих государств будут участвовать в пограничных патрулях словенской полиции на границе с Хорватией, заявил 18 марта в интервью хорватскому телевидению Dnevnik министр внутренних дел Словении Алеш Хойс.

Причинами этого являются ожидания того, что незаконная миграция в Словению и шенгенскую зону будет усиливаться, недостаток кадров в словенской полиции, а также сопротивление оппозиция Словении принять законопроект, согласно которому граница с Хорватией при наличии полицейских полномочий может контролироваться и военнослужащими, пояснил Хойс.

«Левые политические партии были против охраны нашей южной границы военнослужащими словенской армии. Теперь они, наверное, будут рады, когда там будут дежурить иностранные полицейские», — отметил Хойс в интервью, добавив, что участие хорватской полиции в этих смешанных патрулях не рассматривается «потому что Хорватия имеет достаточно работы по контролю за своими границами с Боснией и Герцеговиной и Сербией».