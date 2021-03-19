Москва, , 09:20 — REGNUM В краудсорсинг-проекте «Мой «Техноград» приняли участие более 12 тысяч москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На краудсорсинговой платформе «Город идей» завершился проект «Мой «Техноград». Он был посвящен развитию обучающих программ инновационно-образовательного комплекса на ВДНХ. Всего в мероприятии приняли участие порядка 12 тыс. жителей столицы.

«Участники активно делились идеями — их мы получили больше 500. И не менее активно они поддерживали друг друга — за лучшие предложения было отдано 11 тысяч голосов. Опираясь на мнение горожан, мы дополним программу обучения в «Технограде», — заявила Сергунина.

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