Любляна, , 08:07 — REGNUM После решения Европейского агентства по лекарственным средствам о том, что вакцина от коронавируса AstraZeneca — безопасна и эффективна, Словения 19 марта продолжает вакцинацию этой прививкой. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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Первыми вакцинацию этой прививкой пройдут государственные руководители — президент Словении Борут Пахор, председатель национальной ассамблеи Игорь Зорчич, премьер-министр Янез Янша и председатель национального совета Алойз Ковшац. Их вакцинация будет транслироваться по национальному телевидению

Напомним, Словения временно приостановила вакцинацию прививкой AstraZeneca 15 марта. Такое решение было принято превентивно и из соблюдений мер предосторожности, после того, как другие члены ЕС, среди которых Германия, Франция и Италия, сделали то же самое. 13 марта после вакцинации вакциной AstraZeneca у 26 учителей словенской школы Миха Пинтарья Толеда в Веленье появились сильные побочные эффекты.