Антананариву, , 01:31 — REGNUM По меньшей мере 15 человек умерли в городе Ватумандри на востоке Мадагаскара после употребления мяса морской черепахи. Об этом 18 марта сообщило издание Gazette de la Grande Isle.

Более половины умерших составляют дети. По сведениям газеты Express de Madagascar, всего в ходе массового отравления пострадали примерно 100 человек.

Издание отмечает, что запрещенное к продаже мясо было куплено на городском рынке. На место инцидента срочно направились губернатор региона Ацинанан Ришар Теодор Рафидисон и глава местной службы здравоохранения Мари-Селестин Зафиарисон.

Как сообщило ИА REGNUM, в мае 2019 года на западе Мадагаскара 61 человек отравился черепашьим мясом. Четверо из них скончались.

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