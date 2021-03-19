Сараево, , 07:51 — REGNUM Россия предупредила Боснию и Герцеговину, что ее сближение с НАТО будет представлять собой «переход на другую сторону» в нынешнем российском противостоянии с Западом и акт враждебности по отношению к России, что обязательно приведет к последствиям. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

«Россия в случае практического сближения Боснии и Герцеговины и НАТО будет вынуждена реагировать на этот враждебный шаг»,-говорится в заявлении посольства России.

Внезапная реакция посольства России в Сараево на дискуссии о связях между Боснией и Герцеговиной и НАТО последовала в ответ на «многочисленные публикации, которые восхваляют преимущества членства в НАТО».

Российская позиция заключается в том, что расширение НАТО на Восток на самом деле никому не принесло никакой пользы, поскольку оно, как сообщается, только поддерживает категорию «государства на краю конфликта», поэтому Россия рекомендует Боснии и Герцеговине подумать об этом.