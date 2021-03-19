Москва, , 07:20 — REGNUM В Москве планируют открыть технопарки, специализирующиеся на таких сферах, как информационные технологии, пищевая промышленность и высокотехнологичное производство. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Так, специализированный ИТ-технопарк площадью свыше 20 тыс. квадратных метров планируется создать в центре города. Аналогичную по размерам площадку для высокотехнологичных производств и компаний, которые занимаются научными исследованиями и разработками планируется разместить в Зеленограде.

«Технопарки востребованы у бизнес-сообщества: доля свободных площадей на действующих объектах — менее 1,5 процента. Их резиденты получают качественную инфраструктуру, организационную и финансовую поддержку правительства Москвы. В прошлом году технопарки инвестировали в свое развитие 2,5 миллиарда рублей и создали еще 7,8 тысячи рабочих мест. Сейчас они обеспечивают работой уже около 70 тысяч человек, становясь технологическим ядром города», — заявила Сергунина.

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