Вашингтон, , 01:16 — REGNUM Очередную оговорку совершил глава Белого дома Джо Байден в отношении вице-президента США Камалы Харрис, назвав ее президентом страны в ходе публичного выступления. Об этом 18 марта передает телеканал Fox News.

Речь американского лидера касалась кампании по вакцинации в Соединенных Штатах. В сентябре 2020 года, в ходе предвыборной гонки за пост главы государства, подобную ошибку совершила сама Харрис. Она представляла избирателям план демократов в случае победы Байдена и назвала их команду «администрацией Харрис».

Как сообщило ИА REGNUM, в октябре 2020 года 45-ый президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден в ходе предвыборных дебатов назвал его Джорджем. 16 февраля новый глава Белого дома, выступая в городе Милуоки в штате Висконсин, сказал что, ему «дети нравятся больше, чем люди».

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