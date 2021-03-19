, 09:18 — REGNUM Во всемирной организации здравоохранения 18 марта выразили «особую обеспокоенность» эпидемиологической ситуацией с коронавирусом на Балканах и в Центральной Европе. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Представитель ВОЗ добавил, что число госпитализаций и смертельных случаев в этом регионе является одним из самых высоких в мире.

«Мы особенно обеспокоены эпидемиологической ситуацией на Балканах, а также во многих других странах Центральной Европы», — заявила Кэтрин Смоллвуд из Всемирной организации здравоохранения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, самый высокий показатель недельной заболеваемости (число заболевших на 100 000 населения) зафиксирован в городах Эстонии, Чехии, Венгрии и Боснии и Герцеговины.

В Сербии за последние два дня было зафиксировано более 5000 новых заражений за день, в отличие от февраля, когда в среднем было 2000 новых ежедневных случаев.

В Боснии и Герцеговине за последние десять дней было подтверждено от 1300 до 2000 новых случаев заражения в день, что является большим скачком по сравнению с февралем, когда этот показатель составлял от 300 до 700.

Хорватия также за последние дни зафиксирован высокий рост новых заражений. 18 марта в Хорватии выявлено 1197 новых заражений, а вчера — 1445; в то время как в этой стране в середине февраля данный показатель составлял от 70 до 500 случаев в день.