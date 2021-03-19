Подгорица, , 03:42 — REGNUM Чиновники Европейской комиссии и представители соответствующих черногорских учреждений 18 марта проанализировали наиболее важные элементы комплексной области верховенства права и последующие шаги на десятом заседании подкомитета ЕС и Черногории. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

На встречем особое внимание было уделено выполнению обязательств, принятых Черногорией в рамках переговоров о присоединении ЕС в основных областях политики, охватываемых главами 23 и 24, которые, среди прочего, касаются реформы правосудия, основных прав, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, судебного сотрудничества, сотрудничества в области борьбы с контрабандой наркотиков и терроризмом, а также миграции и управления границами.

«Верховенство закона является одним из основных ценностей ЕС и, как таковое, является ключевым элементом процесса присоединения к ЕС, который определяет общую динамику черногорских переговоров по вступлению в ЕС. Чтобы продвигаться дальше в процессе интеграции с ЕС, ваша страна должна теперь выполнить обязать по главам 23 и 24. Чтобы достичь этой цели, ваша страна должна активизировать усилия и достичь результатов, особенно в ключевых проблемных областях, таких как свобода средств массовой информации и борьба с коррупцией и организованной преступностью», — заявил глава комиссии по Черногории в генеральном директорате Европейской комиссии по соседству и переговорам о расширении Томас Хаглайтнер.