Прага, , 00:54 — REGNUM Правительство Чехии продлило ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Сообщается, что власти решили продлить ограничения, срок действия которых истекал 21 марта. При этом жителям Чехии разрешили заниматься спортом на открытом воздухе, не выходя за пределы района.

«Теперь они лишь ограничены целым районом. Это означает, что теперь разрешено перемещаться по району для выездов на природу, занятий спортом. Тем не менее поездки между районами все еще запрещены», — заявил глава ведомства Ян Блатны.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в Чехии ввели новые ограничения на выезд из страны. Правительство ужесточило меры из-за распространения новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2 и угрозы переполнения больниц.