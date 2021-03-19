Гавана, , 00:32 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 689 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кубинского министерства здравоохранения.

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Сообщается, что 446 случаев приходится на кубинскую столицу Гавану, где все еще сохраняются высокие темпы распространения инфекции. При этом главный эпидемиолог Кубы Франциско Дюран отметил, что такое низкое число инфицированных выявлено впервые за прошедшие пять дней.

Тем не менее на Кубе сохраняются ограничения, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Гаване продолжает действовать комендантский час, также действует и обязательный масочный режим. Всего на Кубе с начала пандемии выявили 64 414 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 умерли 384 человека.