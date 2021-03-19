Село Аксарка, Ямало-Ненецкий АО, , 00:32 — REGNUM В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО объявляется карантин по бешенству. Собака, искусавшая 13 марта девятерых человек, в том числе троих детей, страдает бешенством. Об этом сообщил глава района Иван Сакал во время прямого эфира в своём аккаунте сети Instagram.

Глава Приуральского района отметил, что на территории муниципального образования растёт число песцов и лис, которые наведываются в населённые пункты и являются потенциальными распространителями бешенства. Поэтому не рекомендуется выпускать собак в свободный выгул.

Все домашние животные в районе должны быть привиты от бешенства, отметил Иван Сакал. Местная ветеринарная служба обеспечена необходимыми препаратами.

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