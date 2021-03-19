Подгорица, , 02:45 — REGNUM Вице-председатель правительства Черногории Дритан Абазович на встрече с послами стран НАТО заявил, что после вступления Черногории в НАТО эта страна стала частью коллективной системы безопасности. Он добавил, что членство в НАТО дополняет процесс европейской интеграции через построение демократического общества, верховенство права, гражданский контроль над оборонным сектором и службами безопасности. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Абазович отметил, что НАТО является одним из столпов внешней политики Черногории и что Подгорица выражает готовность усилить вклад в деятельность НАТО в решении общих вызовов безопасности альянса.

Он подчеркнул, что после формирования правительства парламент Черногории подписал соглашение, в котором она обязалась ответственно выполнять все международные обязательства, укреплять и совершенствовать сотрудничество с альянсом и эффективно проводить все необходимые реформы.