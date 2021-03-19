Пекин, , 09:29 — REGNUM Глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек работает с китайскими коллегами над завершением всеми ожидаемого доклада о первых местах заражений COVID-19. Авторы доклада останутся анонимными, потому что они могут столкнуться с критикой и давлением, сообщает 18 марта Associated Press.

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Команда ученых подготовила доклад на 280 страниц с графиками, датами и ссылками. Данные будут опубликованы на следующей неделе, сообщил Бен Эмбарек.

«Вполне возможно, что из-за ситуации, в который мы находимся, доклад подвергнется критике. По этой причине мы гарантируем авторам полную анонимность», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, команда ВОЗ начала расследование происхождения коронавируса в Китае 14 января, после многомесячных переговоров с правительством президента Си Цзиньпина.

В команду входят вирусологи и другие эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама.