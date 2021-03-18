Москва, , 23:59 — REGNUM Инфляция в России в годовом выражении находится на пиковом значению. Об этом 18 марта заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Мы либо на пике, либо близки к нему. Вопрос в том, когда и насколько быстро мы с этого пика пойдём вниз, вот, что в настоящий момент нас беспокоит. Ближайшие пару недель нам всё покажут», — сказал министр.

Решетников отметил, что на замедление показателя инфляции сейчас влияет высокая база прошлого года, но «очень важно увидеть стабилизацию внешней среды».

«То, что мы сейчас имеем и с чем мы боремся, имеет не внутрироссийскую природу, это всё внешние вещи на фоне стабилизации курса. Но тем не менее цены растут, и мы должны учитывать это в наших решениях и реагировать», — сказал он.

Напомним, согласно данным Росстата, инфляция в феврале составила 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении ускорилась до 5,7% с 5,2% в январе. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в марте замедлится до 0,5−0,6% в месячном исчислении, а в годовом — сохранится на уровне, близком к уровню февраля.