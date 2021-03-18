Москва, 18 марта, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Инфляция в России в годовом выражении находится на пиковом значении. Об этом 18 марта заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Мы либо на пике, либо близки к нему. Вопрос в том, когда и насколько быстро мы с этого пика пойдём вниз, вот, что в настоящий момент нас беспокоит. Ближайшие пару недель нам всё покажут», — сказал министр.

Решетников отметил, что на замедление показателя инфляции в настоящее время влияет высокая база прошлого года, однако «очень важно увидеть стабилизацию внешней среды».

«То, что мы сейчас имеем и с чем мы боремся, имеет не внутрироссийскую природу, это всё внешние вещи на фоне стабилизации курса. Но тем не менее цены растут, и мы должны учитывать это в наших решениях и реагировать», — сказал он.

Напомним, согласно данным Росстата, потребительские цены в феврале выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а рост в годовом выражении ускорилась до 5,7% с 5,2% в январе.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в марте инфляция должна замедлиться до 0,5−0,6% в месячном выражении, а в годовом — сохраниться на уровне, близком к уровню февраля.