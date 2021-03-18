Москва, , 23:48 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $62 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 18 марта.

По состоянию на 22:35 мск на бирже ICE стоимость майских фьючерсов на нефть Brent упала на 9,07% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $61,83.

В последний цена на нефть данной мерки стоила менее $62 за баррель 11 февраля 2021 года.

Тем временем апрельские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 9,15% — до $58,69 за баррель.