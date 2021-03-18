Анкара, , 23:26 — REGNUM Европейский союз 18 марта приостановил процесс внесения в черный список топ-менеджеров акционерного партнерства «Нефть Турции». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

«Процесс внесения турецких граждан в черный список прекратился, и мы больше не обсуждаем введение экономических санкций», — сообщили в ЕС. Представитель ЕС также заявил, что отношения с Турцией «будут постепенно восстановлены», и что «дипломатический путь решения конфликтов является приоритетным».

Лидеры стран Евросоюза в декабре, не уточнив отдельных лиц, призвали Турцию заморозить активы и ввести запрет на поездки из-за «несанкционированной буровой деятельности» по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье.

Дипломаты ЕС также подчеркнули, что на принятие этого решения оказали влияние призывы президента США Джо Байдена использовать в переговорах с Анкарой более «конструктивный» язык дипломатии, а также возобновление консультативных переговоров с Грецией.

Сообщается, что председатель комиссии Европейского союза (ЕС) Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель 19 марта встретятся с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках видеоконференции.