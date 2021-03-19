Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Власти США рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом 18 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Такое заявление вновь повторяет позицию Вашингтона относительно газопровода «Северный поток — 2». США считают, что проект этот вовсе не экономический, а чисто политический. В Вашингтоне уверены, что стоит немедленно заблокировать строительство газопровода и, возможно, ввести санкции против тех компаний, которые отказываются это делать.

Отмечается, что к президенту США Джо Байдену обратились конгрессмены обеих партий, требуя предпринять более решительные меры, направленные на остановку проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле заявили, что «Северный поток — 2» продолжит сталкиваться «с грубым незаконным давлением со стороны США», в то время как Москва предпринимает шаги для последовательного завершения проекта.