Вашингтон, 18 марта, 2021, 23:20 — ИА Регнум. В арсенал американских ударных вертолетов Boeing AH-64 Apache будут включены израильские управляемые ракеты Spike Non-Line-Of-Sight (NLOS), сообщает 18 марта портал flightglobal.com со ссылкой на пресс-службу Армии США.

Airwolfhound Boeing AH-64 Apache

По утверждению пресс-службы, израильские ракеты поставлены на вооружение в качестве временного варианта, пока не будут созданы американские ракеты с аналогичными характеристиками.

Решение о принятии израильской ракеты на вооружение было принято по итогам испытаний, на которых ракета Spike NLOS поразила неподвижную цель на дальности 32 км.

«Это оружие способно поражать цели на дистанции в четыре раза большем, чем существующие боеприпасы ударного вертолета Apache», — отмечает командование ВС США.

Напомним, главной особенностью израильских ракет семейства Spike является оптическая система наведения. Оператор управляет полетом ракеты до момента взрыва, наблюдая цель «глазами» ракеты.