Санкт-Петербург, , 23:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге заметили стагнацию в снижении распространения COVID-19. За последние сутки в городе более чем на 41% увеличилось количество новых случаев обращения пациентов с подтвержденным ковидом в медицинские организации, по сравнению с показателем недельной давности. Кроме того, на 3% возросло количество госпитализированных. В то же время почти на 15% уменьшилось общее количество активно больных COVID-19 в Петербурге.

Автомобиль скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Продолжается тренд на снижение распространения инфекции, но с эпизодами стагнации и роста, что говорит о нестабильности этого процесса и существенной вероятности его перехода в новый подъем заболеваемости», — заявили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время в Петербурге развернуто 6248 коек для больных с COVID-19 и пневмониями, из них свободны 1606 коек (25,7%). Доля тяжелых больных в стационарах составляет 27%. На ИВЛ находятся 200 пациентов.

Напомним, за 17 марта в Петербурге было зафиксировано 918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 33 человека. Всего с начала пандемии в городе подтвердили 384 279 случаев заражения. От COVID-19 скончались 11 806 человек. Выздоровели 334 164 человека.

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