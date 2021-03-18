Луганск, , 23:13 — REGNUM Взрывные устройства установлены боевиками ВСУ на границе с ЛНР, чтобы сымитировать нарушение донбассцами режима прекращения огня, сообщил 18 марта журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко.

По его словам, взрывные устройства с дистанционными взрывателями установлены в районе населённого пункта Светлодарск. Для создания в информационном поле выгодной для ВСУ картины происходящих событий на украинской стороне работают две журналистские группы телеканалов ICTV и «1+1».

Луганский офицер пояснил, что эти псевдодокументальные материалы будут использованы как «доказательства» нарушения режим прекращения огня со стороны ЛНР. Филипоненко добавил, что в Народной милиции ЛНР ожидают новых огневых провокаций со стороны ВСУ.

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