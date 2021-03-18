Вашингтон, , 22:53 — REGNUM Сенат США утвердил кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ.

Такое решение было принято 18 марта единогласно, о чем свидетельствует трансляция процесса голосования.

Напомним, Уильям Бернс 33 года посвятил дипломатической карьере, служил послом США в Москве с 2005 по 2008 год.

Дослужился до назначения на должность заместителя госсекретаря США. Из дипломатической службы Бернс уволился в 2014 году. С тех пор и до сегодняшнего времени возглавлял Фонд Карнеги.

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