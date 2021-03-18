Вашингтон, 18 марта, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Сенат США утвердил кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ.

U.S. Department of State Уильям Бернс

Такое решение было принято 18 марта единогласно, о чём свидетельствует трансляция процесса голосования.

Напомним, Уильям Бернс 33 года посвятил дипломатической карьере, служил послом США в Москве с 2005 по 2008 год.

Дослужился до назначения на должность заместителя госсекретаря США. Из дипломатической службы Бернс уволился в 2014 году. С тех пор и до сегодняшнего времени возглавлял Фонд Карнеги.