Сенат США утвердил главу Фонда Карнеги Бернса директором ЦРУ
Вашингтон, 18 марта, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Сенат США утвердил кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ.
U.S. Department of State
Уильям Бернс
Такое решение было принято 18 марта единогласно, о чём свидетельствует трансляция процесса голосования.
Напомним, Уильям Бернс 33 года посвятил дипломатической карьере, служил послом США в Москве с 2005 по 2008 год.
Дослужился до назначения на должность заместителя госсекретаря США. Из дипломатической службы Бернс уволился в 2014 году. С тех пор и до сегодняшнего времени возглавлял Фонд Карнеги.