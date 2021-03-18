Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Ответные меры готовят США в отношении России — по каждому «злонамеренному действию», сообщила 18 марта журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что санкции «за Навального» уже введены, готовятся также «ответные меры» по поводу «вмешательства» России в минувшие выборы президента США.

Президент Штатов Джо Байден дал поручение по поводу разработки ответных мер. До того как станет известное, каких именно, осталось несколько недель.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что Россия якобы работала над очернением Байдена и Демпартии США в период предвыборной кампании, американский президент заявил накануне, 17 марта.

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