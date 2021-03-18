Балашиха, Московская область, , 22:45 — REGNUM Нападающий «Авангарда» Рид Буше отличился голом в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга». Встреча прошла на стадионе «Балашиха-Арена» сегодня, 18 марта, и завершилась победой «Магнитки» со счетом 5:2.

Американский нападающий «омичей» Рид Буше реализовал большинство своей команды на 11-й минуте матча.

Таким образом, американец набирает очки уже в десятом матче подряд. Он повторил клубный рекорд, который ранее за собой держали Яромир Ягр и Тэйлор Бек.

В текущем сезоне Рид Буше провел 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 48 (24+24) очков. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в 3 матчах.